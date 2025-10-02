Haberler

İzmir Tramvayında Öğrenciler Arasında Yumruklu Kavga

İzmir Tramvayında Öğrenciler Arasında Yumruklu Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir tramvayda iki grup kız öğrenci arasında çıkan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu bir kavgaya dönüştü.

İzmir'de tramvayda bir grup kız öğrenci arasında çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'de tramvayda bir grup kız öğrenci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, saç saça kavgaya dönüştü. Kavgada bir kız öğrenci saçlarında çekilerek yere düşürülüp defalarca yumruklandı. Olay sırasında tramvayda bulunan diğer yolcular ve kavga eden öğrencilerin arkadaşları, tarafları ayırmakta güçlük çekti. Kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. İzmir'de Çevirme Radar hesabından paylaşılan görüntülerde, iki kız öğrencinin birbirine saldırdığı, başka bir kız öğrencinin ise araya girerek yerdeki kişiye defalarca yumruk attığı anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
139 yıllık camide şok eden manzara! Kıble duvarına yerleştirdiler

139 yıllık camide şok eden manzara! Kıble duvarına yerleştirdiler
Erdoğan'dan İsrail'in Sumud Filosu baskınına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Sumud Filosu baskınına tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.