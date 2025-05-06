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İzmir Tire'de İmam Kalp Krizi Sebebiyle Hayatını Kaybetti

İzmir Tire'de İmam Kalp Krizi Sebebiyle Hayatını Kaybetti
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Tire Müftülüğünü ziyaret eden Musalar Mahallesi imamı Muhammed Yorulmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 59 yaşındaki imamın ölümü, Diyanet camiasında ve mahallesinde büyük üzüntü yarattı.

İzmir Tire'ye bağlı kırsal Musalar Mahallesi imamı Muhammed Yorulmaz (59), Tire Müftülüğünü ziyaretinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Olay, Tire Hükümet Konağı'nda öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, ilçe Müftüsü Abdullah Kır'ı ziyarete giden imam Muhammed Yorulmaz göğsünde ağrı hisseti. Bir anda fenalaşan Yorulmaz, yere yığıldı. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ambulans istendi ve 59 yaşındaki imam Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammed Yorulmaz hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Yorulmaz'ın hayatını kaybetmesi diyanet camiasını ve Musalar Mahallesi'ni yasa boğdu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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