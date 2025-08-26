İzmir Seferihisar'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Başladı

Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 11 helikopter ile havadan 21 arazöz 7 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahaleye başlarken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

