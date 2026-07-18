Narlıdere'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
Yangın, Narlıdere'de saat 12.10'da çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz ve diğer ekiplerle havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangın, Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda saat 12.10'da çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere, 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal ve 3 dozerle havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı