İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu
İzmir Metrosu'nda bir gencin saldırgan tavırları, yolculara korku dolu anlar yaşattı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen genç, uyarılara kulak asmadan küfür ederek yolcuların üzerine yürüdü. Olay, gencin vagondan inmesiyle son buldu.
İzmir Metrosu'nda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir genç, yolculara küfür ederek ortalığı birbirine kattı. Uyarılara aldırmayan saldırgan, "Sen polis misin? Sana ne?" diyerek yolcuların üzerine yürüdü.
BİRDENBİRE KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI
Olay, bugün İzmir Metrosu'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, metroda yüksek sesle küfür etmeye başladı. Çevredeki yolcuların tepki göstermesi üzerine saldırgan, kendisini uyaranlara bağırarak üzerlerine doğru hareket etti.
YOLCULARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Uyarılara aldırmayan saldırgan, "Sen polis misin? Sana ne?" diyerek yolcuların üzerine yürüdü. Gencin sinirlenerek metro kapılarına defalarca vurduğu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olay sırasında birçok yolcu korku yaşarken, bazı yolcular saldırganı sakinleştirmeye çalıştı.
Metrodaki gerginlik, saldırganın bir sonraki durakta vagondan inmesiyle son buldu.