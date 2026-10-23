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İzmir merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
İzmir merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 63 kilo 25 gram skank ile 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, haklarındaki adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

İzmir merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 63 kilo 25 gram skank ile 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 12 şüpheli ise gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ile Muğla'da eş zamanlı operasyon yaptı. 20 Ekim 2026 günü yapılan baskınlarda 63 kilo 25 gram skank ile 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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