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İzmir Körfezi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

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İzmir Körfezi'nde saat 02.18'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

İzmir Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.18'de merkez üssü İzmir Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7.28 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan İzmir'in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre mesafede olduğu açıklandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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