İzmir Konak'ta taksi cinayetinde sanık tutuklu kaldı, duruşma 21 Ocak'a ertelendi

İzmir'in Konak ilçesinde müşterisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden taksi şoförü Deniz Örer cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşması yapıldı. 'Kasten öldürme', 'gece vakti silahla yağma' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (ruhsatsız silah)' suçundan yargılanan sanık Doğuş Meşe'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Taksi şoförünün eşi Ayşe Örer, "Canım çok yanıyor. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet cezasını alacak. İnşallah oradan çıkamayacak" dedi.

Olay, 9 Mart gecesi meydana geddi. Saat 22.18 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde taksiye binen Doğuş Meşe (24), şoför Deniz Örer'e (52) bir ay önce ayrıldığı iş yerine gideceğini ve oradan valizlerini alacağını söyledi. Saat 22.20'de Hurşidiye Mahallesi 1308 Sokak'a varıldığında, araçtan inen şüpheli, ücretin ne kadar tutacağını sordu. Şoförün "700 TL civarı tutar" cevabı üzerine aralarında herhangi bir tartışma yaşanmazken, Doğuş Meşe yanında getirdiği tabancayı çıkartarak açık olan camdan Deniz Örer'in başına bir el ateş etti. Bilincini kaybeden şoförü araçtan çekerek yola atan şüpheli, direksiyona geçerek taksiyle olay yerinden uzaklaştı.

Gasp ettiği takside uyuşturucu partisi verdi

Cinayetten hemen sonra saat 22.25'te bir kadını arayarak yanına çağıran Doğuş Meşe, gasp ettiği taksinin babasına ait olduğunu söyledi. Şüpheli, yanına aldığı F.A. adlı kadına sentetik ecza verdikten sonra farklı adreslere giderek metamfetamin ve esrar satın aldı. İkili, öldürülen şoförün kanı bulunan taksi içerisinde yaklaşık bir saat boyunca uyuşturucu kullandı. Şüpheli, kadını bıraktıktan sonra saat 23.30 civarında telefonla ulaştığı ablası ve annesine "Taksiciyi vurdum, moralim bozuk" diyerek itirafta bulundu.

Araç takip sistemiyle evinde yakalandı

Deniz Örer'in gece saat 02.00'de eve gelmemesi üzerine şüphelenen ailesi, araç takip sisteminden taksinin konumunu inceledi. Direksiyondaki kişinin eşkali uymayınca durum polise bildirildi. Kamera kayıtlarını geriye dönük inceleyen ekipler, cinayetin işlendiği noktayı tespit etti. Polis, taksiyle evine giden zanlıyı düzenlediği operasyonla yakaladı.

Sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı

Olayla ilgili sanık hakkında 'kasten öldürme', 'gece vakti silahla yağma' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanık Doğuş Meşe, bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Sanık, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile uzaktan katıldı. Taksi şoförünün eşi Ayşe Örer ile avukatlar ve taksici esnafı da salonda hazır bulundu.

Celsede ilk olarak tanık F.A'ya savunma hakkı verildi. Doğuş Meşe'nin mahalleden arkadaşı olduğunu söyleyen F.A., "Beni aradı 'çalışıyorum para aldım gel, takılalım' dedi. Ben maddeye bağımlıyım. Doğuşla birlikte sentetik ecza kullanmıştık. Doğuşa 'gel beni al' dedim. Taksiyle geldi. 'Taksiyi kimden kaçırdın' dedim. O da bana 'babamın taksisini kaçırdım' dedi. Arabayı düzgün kullanamıyordu. Sentetik ecza alıp içelim dedi. 25 tane sentetik ecza içtiğini söyledi. Bin 200 lira civarında para verip uyuşturucu aldı. Bana 'birini öldürdüm Çankaya'da caddeye attım. Başımda bela var' dedi. İnanmadım. Telefonla birini aradı ve silah çıkardı. Telefonla konuştuğu kişiye bununla vurduğunu söyledi. O kişi de taksi plakasını sökmesini söyledi. Bana gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben de korkup eve gitmek istediğimi söyledim ve para istedim. Bana 500 lira para verdi" diye konuştu.

"Ne ceza verirseniz razıyım"

Duruşmada savunma hakkı verilen sanık Doğuş Meşe, "Bir önceki duruşmada olayın şokundan kendimi ifade edemedim. Köpekler gibi pişmanım. Ben böyle birisi değilim. Ne ceza verirseniz razıyım. Keşke ben ölseydim rahmetlinin yerine. Tanık F.A.'nın söyledikleri doğru değildir. Ben kimseyle görüşmedim olayı anlatmadım. Kimse bana plaka sök demedi. Kimseden akıl almadım" ifadelerine yer verdi.

"Kameraların tekrar izlenmesini istiyorum"

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Deniz Örer'in eşi Ayşe Örer, "Ben bütün kamera kayıtlarını içim yana yana, ciğerim söküle söküle izledim. Şu an konuştuğunda çok farklı şeyler söylüyor. Bu kameraların tekrar izlenmesini istiyorum. Bu adamın telefonu neden bu zamana kadar açılmadı? Eşim öleli 7 ay oldu. Ben hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum. İnşallah oradan çıkamayacak ve ağırlaştırılmış müebbet cezasını alacak. Bu ceza sadece içimi bir nebze serinletecek; ama dışarıda kalırsa daha kötü olacak. Canım çok yanıyor. Ben bu kadının konuşmalarını hazmedemiyorum" dedi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ise "Bugün kararın verileceğini bekliyorduk. Her şey, taksi içerisindeki kameralardan net bir şekilde görünüyordu. Gözü dönmüş bir kişi tarafından planlanarak ve tüm açıklığıyla öldürülen kardeşimizin katilinin bugün ceza almasını bekliyorduk. Kamuoyunun vicdanının rahatlaması için de beklentimiz, bugün ağırlaştırılmış müebbet kararı verilmesi yönündeydi. Gönül isterdi ki bu konu bu kadar uzamasın. İsteğimiz tür olaylara yeltenenlerin bundan büyük bir ders çıkarmasını sağlayacak bir kararın çıkmasıdır" açıklamalarına yer verdi.

Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 21 Ocak'a erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı