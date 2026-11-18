İzmir Konak'ta kaza sonrası yabancı uyruklu kişi bisküvi yiyerek kazayı izlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Konak ilçesindeki Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasının ardından yabancı uyruklu bir kişi bisküvi yiyerek kazayı izledi. O anlar kameraya yansırken, kişinin rahat tavırları çevredekilerin ilgi odağı oldu.
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından, yabancı uyruklu bir kişinin olay yerinde bisküvi yiyerek kazayı izlemesi dikkat çekti.
İzmir'in Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazası, ilginç anlara sahne oldu. Kazanın ardından çevrede hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar da meraklı gözlerle olup biteni izledi. Bu sırada yabancı uyruklu bir kişinin, çevresindeki kalabalığa ve hareketliliğe aldırış etmeden bisküvisini yiyerek kazayı izlemesi dikkat çekti. Rahat tavırlarıyla çevredekilerin ilgi odağı olan kişinin o anları kameraya yansırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.