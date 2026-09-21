İzmir Konak'ta bahçeye ekili 40 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bahçeye ekili halde 40 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narko Alan ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında belirlenen bir adresi takibe aldı. Adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, evin bahçesinde ekili vaziyette 40 kök Hint kenevirine el konuldu. Ele geçirilen kenevirler, incelenmek ve gerekli işlemler yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı