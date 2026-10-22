İzmir Konak'ta 59 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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İzmir'in Konak ilçesinde polisin bir ikamete düzenlediği operasyonda 59 bin 300 uyuşturucu hap ile kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi; hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. (31) isimli şüphelinin adresini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 6 adet 7.62 milimetre çapında fişek ve 59 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı