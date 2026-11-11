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İzmir Konak'ta 3 metrelik kuyuya düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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İzmir Konak'ta 3 metrelik kuyuya düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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İzmir Konak'ta 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik dalgıç ekiplerinin desteğiyle kuyudan çıkarılan 50'li yaşlardaki kişinin bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'in Konak ilçesinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki kuyuya bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuda çalışma başlattı. Sahil Güvenlik dalgıç ekiplerinin desteğiyle yürütülen müdahale sonucunda kuyudan çıkartılan 50'li yaşlardaki kişinin bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız beden otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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