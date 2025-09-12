İzmir'deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi

İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor

ÇOCUK YAŞTAKİ ŞÜPHELİLER SERBEST

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyedeki savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

SALDIRGAN DAHİL 9 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Olayın ardından gözaltına alınan 16 yaşındaki saldırgan E.B. ile annesi, babası ve diğer 8 şüphelinin ise İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan saldırgan E.B. de taburcu edilerek adliyeye götürüldü. Saldırgan E.B., anne-babası ile birlikte 9 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.