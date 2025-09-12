Haberler

İzmir'deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi

İzmir'deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir'deki karakol saldırısında saldırgan ile anne ve babası dahil 9 kişiye tutuklama talebi
Haber Videosu

İzmir Balçova'da iki polisin şehit edildiği karakol saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden, aralarında 16 yaşındaki saldırgan E.B. ile anne ve babasının da bulunduğu 9'u tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor

ÇOCUK YAŞTAKİ ŞÜPHELİLER SERBEST

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyedeki savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir karakol saldırısı: Saldırgan dahil 9 şüpheli için tutuklama talebi

SALDIRGAN DAHİL 9 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Olayın ardından gözaltına alınan 16 yaşındaki saldırgan E.B. ile annesi, babası ve diğer 8 şüphelinin ise İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, adliyeye sevk edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan saldırgan E.B. de taburcu edilerek adliyeye götürüldü. Saldırgan E.B., anne-babası ile birlikte 9 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir karakol saldırısı: Saldırgan dahil 9 şüpheli için tutuklama talebi

NE OLMUŞTU?

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

İzmir karakol saldırısı: Saldırgan dahil 9 şüpheli için tutuklama talebi

Kaynak: AA / 3.Sayfa
Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter: Vatandaş kayda alınca gerginlik çıktı

Bir ilimizi karıştıran gizemli helikopter! Vatandaş kayda alınca...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.