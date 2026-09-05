İzmir'de Dev Denetim: 7 Bin Kişi Sorgulandı, Bin 85 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından genel emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla 280 personelin katılımıyla düzenlenen geniş çaplı denetimlerde yaklaşık 7 bin kişi sorgulanırken, bin 85 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla çalışma yürüttü. 26 Ağustos günü, 10.00 ile 17.00 saatleri arasında il genelinde kapsamlı bir kontrol faaliyeti icra edildi. Asayiş ve huzur ortamının devamlılığı için gerçekleştirilen dev uygulamaya 98 ekip ve 280 jandarma personeli katıldı.

Tonlarca etil alkole el konuldu

Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde gün boyu süren denetimlerde 6 bin 989 şahsın sorgusu yapıldı. Yapılan arama ve kontrollerde toplam 1085 litre etil alkol ele geçirilirken, mevzuata aykırı davrandığı tespit edilenlere toplam 48 bin 542 TL idari para cezası uygulandı.

Aranan şahıslar yakalandı

Denetimler sırasında suç ve suçlulara da geçit verilmedi. Uygulamalar esnasında arandığı tespit edilen 1 kayıp şahıs yakalanırken, 1 şahıs gözaltına alındı ve 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı