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Balıkesir'de kaza yapan otomobil araziye uçtu: 4 yaralı

Balıkesir'de kaza yapan otomobil araziye uçtu: 4 yaralı
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İzmir-İstanbul otobanının Yeniköy mevkiinde bir otomobilin yoldan çıkarak alev alması sonucu çevredeki otlaklarda yangın çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul otobanının Yeniköy mevkiinde meydana gelen kazada otomobil yoldan çıkarak alev aldı. Uçan araçtan dolayı arazide yangın çıktı. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karesi ilçesi Yeniköy mevkiinde otoban içinde meydana geldi. Otobanda seyir halindeki 10 ATU 760 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak, araziye uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay mahalline itfaiye, orman, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu 10 ATU 760 plakalı araç yoldan çıkıp araziye savrulması ve alev almasıyla yangının çevrede bulunan otları da tutuşturdu. Araçta bulunan 4 kişi yaralı olarak, 112 Sağlık ekiplerine teslim edildi. Arazi ve yol kenarında bulunan otlardan çıkan yangın orman ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kaza ile tahkikatın sürdüğü açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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