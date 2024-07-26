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İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu 8 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında bir bağ evi kül oldu ve bazı evlerin bahçeleri yandı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu 8 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'nde saat 14.21'de ormanlık alanda başlamıştı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangına 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibiyle havadan ve karadan müdahale etmişti. 8 saatin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

1 bağ evi kül oldu, bazı evlerin bahçeleri yandı

Yangında bölgede bulunan bir bağ evi kül olurken, bahçedeki zeytin ağaçları da yandı. Bazı evlerin ise bahçelerinde bulunan ağaç ve otlukların da yandığı görüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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