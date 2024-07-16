İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 15.16'da Kapukaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese intikal eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile alevlere müdahale başladı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR