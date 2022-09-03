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Bu da indirimli fritöz kavgası! Bir kadın biber gazını çıkarıp müşterileri tehdit etti

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Buca ilçesinde yeni açılan bir mağazada, indirimli fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında kavga çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alınırken, kavga esnasında bir kadının biber gazı çıkartarak "Dağıtırım burayı" demesi dikkat çekti.

Bugün Buca Şirinyer'de bulunan ve yeni açıldığı öğrenilen bir mağazada indirimli ürünleri için izdiham çıktı. Kampanya dahilinde bin 750 liraya satışa sunduğu öğrenilen fritözü satın almak isteyen vatandaşlar arasında tartışma çıkarken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Bu da 'Fritöz' kavgası! Bir kadın biber gazını çıkarıp müşterileri tehdit etti

BİBER GAZI İLE TEHDİT ETTİ

Kamera görüntülerinde, tek kaldığı öğrenilen fritözü kapışan vatandaşlar arasında yaşanan tartışma yer alırken, bu esnada bir kadının elindeki biber gazını göstererek tartışmaya son vermek için "Sıkarım biber gazını, dağıtırım burayı" demesi dikkat çekti.

Bu da 'Fritöz' kavgası! Bir kadın biber gazını çıkarıp müşterileri tehdit etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

kavga İzmir 3. Sayfa Haberler

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