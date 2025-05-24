İzmir Foça’da Ziraat Arazisinde Yangın Çıktı
İzmir'in Foça ilçesinde ziraat arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana da sıçrayarak büyüdü. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Foça ilçesindeki ziraat arazisinde başlayan daha sonra ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 14.25 sıralarında Foça ilçesi Gerenköy mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ziraat arazisinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü belirtilirken yangının ormanlık alana da sirayet ettiği ifade edildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa