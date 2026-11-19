İzmir Foça'da jandarmanın takibiyle 32 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Foça'da 6 ayrı dosyadan toplam 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, jandarmanın istihbari çalışması ve takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
İzmir'in Foça ilçesinde, 6 ayrı dosyadan toplam 32 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenifoça Jandarma Karakolu ekipleri, hakkında arama kararı bulunan ve farklı dosyalardan 32 yıl 7 ay hapis cezası olduğu belirlenen M.İ'nin yakalanmasına yönelik istihbari çalışma başlattı. Ekiplerce yürütülen takip ve çalışmalar neticesinde şüpheli M.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.