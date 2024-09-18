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İzmir'den PKK'ya yönelik terör operasyonu: 6 gözaltı

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İzmir'de jandarma, PKK'ya üye olduğu tespit edilen ve sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 6 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de jandarmadan terör operasyonu: 6 gözaltı

İZMİR - İzmir'de terör örgütü PKK'ya üye olan ve sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olduğu belirlenen Suriye uyruklu 3 kişi ile sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin sosyal medyada propagandasını yapan 7 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah saat 06.00'da gerçekleşen eş zamanlı operasyonda adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa

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