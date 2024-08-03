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İzmir'deki Seçil Erzan Vakasında Tutuklanan Döviz Bürosu Sahibi Tahliye Edildi

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Futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri, İzmir'de yaşandı. İzmir'deki döviz bürosu sahibi S.Ç., tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu tahliye edildi.

İzmir'deki Seçil Erzan vakasında tutuklanan döviz bürosu sahibi tahliye edildi.

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri, İzmir'de yaşanmıştı. Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı. Olayla ilgili Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka şubesine gelmiş ve yapılan aramalar sonucu dijital materyallere el konulmuştu.

Yine Karşıyaka'daki döviz bürosu, döviz bürosu üzerindeki iş yeri, döviz bürosu sahibi S.Ç. ve Şube Müdürü H.Ö.'nün ikametlerinde de eş zamanlı olarak aramalar yapılmıştı. Ekipler, bankanın şube çalışanlarından E.Y. ve A.A. isimli şüphelileri de ifadelerinin alınması için gözaltına almıştı. İki şüpheli de yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Deniz Bank Şube Müdürü tutuklanmıştı

Aşırı ilaç içerek intihara teşebbüs eden H.Ö., İzmir Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. Psikiyatri servisine sevk edilen H.Ö.'nün yemek yemeyi reddettiği öğrenilmişti. Doktorları, şahsın ifade veremeyecek durumda olduğunu polis ekiplerine bildirirken, yapılacak değerlendirmelerin sonucunda kararın verileceği vurgulanmıştı. İzmir Şehir Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından taburcu edilen H.Ö., gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Tutuklanan döviz bürosu sahibi serbest bırakıldı

Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen döviz bürosu sahibi S.Ç.'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüphelilerden S.Ç., avukatının tutukluluğuna yaptığı itirazlar sonucu, İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince dün akşam saatlerinde tahliye edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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