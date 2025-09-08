İzmir'deki polis merkezine silahlı saldırı: Saldırganın yakalandığı an tv100'de

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda olayda 1. Sınıf Emniyet Müdür Muhsin Aydemir, Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis Memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı. Saldırı, daha önce gözaltına alınıp kendisine kötü davranıldığını öne süren 16 yaşındaki bir kişi tarafından gerçekleştirildi. Saldırganın yakalandığı o anları tv100 görüntüledi.

Saldırganın 16 yaşında olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından şehitlerin isimlerini paylaşırken Adalet Bakanı Tunç da polis merkezine yönelik silahlı saldırıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Saldırı sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi'nde gerçekleşti.Karakolun önüne gelen 16 yaşındaki E.B., uzun namlulu silahla karakola doğru ateş açtı.Olay anına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde, saldırganın kar maskesi taktığı görüldü.

ıSaldırganı saklandığı yerde tespit eden polis ekipleri, zanlının 'teslim ol' çağrısına ateş ederek karşılık vermesi üzerine tetiğe peş peşe bastı.

Saldırganın yaralı olarak yakalandığı o anların görüntülerine ilk kez tv100 ulaştı.