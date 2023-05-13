İzmir'deki 'Kökünü Kurutma' Operasyonu'nda 260 tutuklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kente gelerek bizzat koordine ettiği İzmir merkezli Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 310 şüpheliden 260'ı tutuklandı.

İzmir'de 9 Mayıs sabah saat 04.15 itibariyle uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Türkiye genelinde 56'nci İzmir'de ise 2'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu' gerçekleştirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen basın toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Dr. İbrahim Seydioğulları, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel katıldı.

Yaklaşık 7-8 aydır yapılan çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde düğmeye basılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hem polisimiz hem de jandarmamız 56'ıncı Kökünü Kurutma operasyonunu gerçekleştiriyor. 2 bin 280 arkadaşımızın katılımıyla; 1 helikopter, 35 narkotik köpeği ve teknik cihazlarla operasyon gerçekleştiriliyor. Hedeflerimizden 332'si polis, 30'u da jandarma bölgesindedir. Toplam 362 imalat, ticaret ve yöneticilik suçundan kaynaklı şüphelilere yönelik operasyon yapıyoruz. Yaklaşık 7-8 aydır İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak yürüttüğümüz ve gizli soruşturmacı marifetiyle yaptığımız bu operasyonda 310 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

260 tutuklama

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hakim karşısına çıkan şüphelilerden 260'ı tutuklandı. - İZMİR