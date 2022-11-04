İzmir'deki depremde hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç, sarsıntı sırasında balkondan atlamış 3. Sayfa Haberleri 4,9 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'den gelen acı haber tüm Türkiye'yi kahretti. Deprem sırasında 4 katlı binanın 1'nci katındaki evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İzmir'de bu sabah saatlerine karşı, Buca merkezli 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Konak'taki Selahattinoğlu Camii'nin minaresi yıkıldı. BİRİNCİ KATTAN ATLADI Deprem esnasında Buca'daki 4 katlı binanın 1'nci katındaki evinin balkonundan atlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Efe Altay Saral, tedavi için kaldırıldığı SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saral'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 64 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU 20 kadar binanın da hasar gördüğü depremde panik nedeniyle hastaneye başvuran 64 kişiden 7'sinin tedavi altına alındığı öğrenilmişti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Altay İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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