İzmir'deki batan teknenin yeri tespit edildi

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 5 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı ve kayıp 2 balıkçıyı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü balıkçı teknesinin yeri tespit edildi.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuz İrgit adlı balıkçı teknesi şiddetli rüzgardan dolayı alabora oldu. Teknede bulunan 10 kişiden Oğuz İrgit, İsmet Akdağ ve Orhan Pancar adlı vatandaşların cansız bedenine ulaşılırken Alican Ateş, Arda Kuzu, Mehmet Kurunaz, İbrahim Erdem, Muhammet Kulak Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı. İlk olarak Dikili Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildiler. Tedavilerin ardından 5 kişi taburcu edildi.

Batan balıkçı teknesinin yeri tespit edildi

Batan teknenin yerini tespit etmek için çalışmalara katılan balıkçılar tarafından Oğuz İrgit isimli balıkçı teknesinin yeri tespit edildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren balıkçı esnafından gemi kaptanı Haluk Cirit, "Sonar cihazıyla teknenin yerini bulduk. Tekne denizin dibinde gözükmüyor, şamandıra bıraktık. Sahil Güvenlik dalgıçları teknenin içerisinde insan var mı yok mu diye bakacak. Teknenin sahile uzaklığı yaklaşık 2,5-3 mil mesafede. Altınova açıklarında tespit ettik" dedi. Kaptanlardan Hakan Cirit ise "Koordinatları Sahil Güvenlik komutanına verdim, görüntüyü de attım. Bölgeden ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı ve buradaki otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin ailelerine teslim edileceği öğrenildi.