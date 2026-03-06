Haberler

İzmir'de gasp ve yağma iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

İzmir'de gasp ve yağma iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de bir kişi, başka bir şahıs tarafından darp edilerek zorla sözleşme imzalamaya zorlandığını ileri sürdü. Olayla ilgili polis 3 şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda çok sayıda silah ve evrak ele geçirildi.

İzmir'de bir kişinin darp edilerek zorla sözleşme imzalatıldığı iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve evrak ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Ş.Ş. isimli kişi, M.T. tarafından darp edildiğini ve kendisine zorla sözleşme imzalatıldığını belirterek polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın gerçekleştiği iş yerine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 8 fişek ve 29 kartuş ele geçirildi. Aramalarda ayrıca Ş.Ş.'ye ait 1 çek, isminin yazılı olduğu sözleşme ve 1 kamera kayıt cihazı bulundu. Operasyon kapsamında M.T., E.A. ve V.A. gözaltına alınırken, şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı

Ünlülere operasyonda tanınmıştı! Bebek Otel'in sahibine bir darbe daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'den Bahreyn'e hava savunma desteği teklifi

İngiltere'den İran'ın vurduğu ülkeye destek teklifi
Bolu Belediyesi'nde başkanvekiliği görevine Mehmet Tuna Özcan seçildi

Bolu Belediye Meclisi karar verdi: İkinci "Özcan" dönemi başladı
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor
İngiltere'den Bahreyn'e hava savunma desteği teklifi

İngiltere'den İran'ın vurduğu ülkeye destek teklifi
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır

Cezayı duyan sürücüler soluğu sırada aldı
Tahran'da halk, Hamaney için cuma namazında bir araya geldi

Korkuları yok! Hamaney için binlerce kişi bir arada