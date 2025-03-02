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İzmir'de Zihinsel Engelli Genç, Yemek Borusuna Kaçan Yiyecek Sonucu Hayatını Kaybetti

İzmir'de Zihinsel Engelli Genç, Yemek Borusuna Kaçan Yiyecek Sonucu Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan zihinsel engelli 19 yaşındaki Sudenaz Özbek, kaldığı bakımevinde kahvaltı sırasında nefes borusuna büyük bir lokma kaçması sonucu hayatını kaybetti.

İZMİR'de, nefes borusuna yemek kaçan zihinsel engelli Sudenaz Özbek (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Torbalı ilçesi Özbey Mahallesi'nde yaşayan Sudenaz Özbek dün kaldığı bakımevinde kahvaltı yaparken nefes borusuna büyük bir lokma kaçtı. Özbek'e ilk müdahaleyi bakımevindeki görevliler yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Sudenaz Özbek, adrese gelen ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özbek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sudenaz Özbek'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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