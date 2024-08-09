İzmir'de Zeytinlik Alanda Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Beydağ ilçesinde zeytinlik alanda uyuşturucu yapımı için kenevir bitkisi yetiştiren ve adresinde 3 kilogram kubar esrar ele geçirilen zanlı, jandarma ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonla yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan incelemeler ve çalışmalar sonucunda Beydağ ilçesindeki bir kişinin uyuşturucu yetiştirdiği ve bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. yapımı için kenevir bitkisi yetiştirilen Çomaklar Mahallesi Kızılyeri mevkiindeki zeytinlik alanda ve Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Mutaflar Mahallesindeki ikamet adresine, jandarma ekipleri tarafından 8 Ağustos günü operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 137 kök kenevir bitkisi, 3 kilogram kubar esrar, 1 hassas terazi, 35 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR