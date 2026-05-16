İzmir'de 42 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı Yunus timlerinden kaçamadı

İzmir'de Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) tarafından yapılan denetimlerde, hakkında dolandırıcılık suçundan 42 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri, dün kent genelinde şok uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan A.Ö. isimli şahsın ekiplerce GBT-UYAP sorgulaması yapıldı. Yapılan detaylı incelemede A.Ö.'nün, 'Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan arandığı belirlendi. Hakkında aynı suçtan 42 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şahıs, gözaltına alındı.

Yunus ekipleri tarafından yakalanan firari A.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR

