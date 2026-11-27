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İzmir'de Yunus polisleri gece boyunca aranan şahısların peşini bırakmadı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün gece gerçekleştirdiği çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Gece boyunca devam eden çalışmalarda şüpheli şahıslar üzerinde GBT ve UYAP sorgulamaları gerçekleştiren ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakaladı. Yunus polislerinin dün gece gerçekleştirdiği çalışmalarda Ş.D. isimli şahsın yapılan GBT-UYAP sorgusunda, 34 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahsın, 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık', 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından arandığı tespit edildi.

Yunus Timleri Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışmasında yakalanan U.K. isimli şahsın yapılan sorgusunda ise 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Yunus polislerinin aynı gün yürüttüğü çalışmalarda F.Ö. isimli şahıs da yakalandı. GBT-UYAP sorgusunda F.Ö.'nün, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Gece boyunca aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren ekiplerce yakalanan 3 kişi, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı