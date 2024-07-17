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İzmir'de yumruk yumruğa kavga kamerada

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İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan yumruk yumruğa kavga, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı.

İzmir'de yumruk yumruğa kavga kamerada

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan yumruk yumruğa kavga, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Meydana gelen kavgada yumruk darbeleriyle sersemleyen ve dengesini kaybeden bir kişinin yere serildiği görülürken, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu tarafların ayrıldığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Alsancak semtinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kalabalık iki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar yumruk yumruğa birbirine girerken olayı gören polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gruplar ayrıldı.

Meydana gelen kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yumruk darbeleriyle sersemleyen ve dengesini kaybeden bir kişinin yere serildiği ve polisin müdahale anları yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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