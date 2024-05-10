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İzmir'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kadir K.'nın (39) kullandığı 35 RZ 377 plakalı ticari taksi, Düzce Mahallesi Seferihisar - İzmir kara yolunda, akrabalarına başsağlığından dönen ve yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber Kızılay'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Kızılay'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan gözaltına alınan Kadir K. ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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