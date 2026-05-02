İzmir'de yaşlı adama tekmeyle saldıran şüpheliler tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı adamın yüzüne tekme atan ve o anları cep telefonuyla kaydeden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı bir adamın yanına gelen F.E. ve Ç.Y., şahısla dalga geçtikten sonra yüzüne tekme attı. Şüphelilerin o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimlikleri kısa sürede tespit edilen zanlılar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ve yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen F.E. ile Ç.Y., hakim karşısına çıktı. İki şüpheli, mahkeme tarafından "kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
