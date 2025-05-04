İzmir'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 1 tutuklama

İZMİR - İzmir'de silah ticareti yapıldığı belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Bornova ilçesinde bulunan 2 ikamet ve 2 iş yeri uzun süreli teknik ve fiziki takibe alındı. Silah ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet pompalı tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli V.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.