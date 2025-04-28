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İzmir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 90 Kişi Yakalandı

İzmir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 90 Kişi Yakalandı
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İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken yakalanan 90 göçmen, sağlık kontrollerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçme girişiminde olan 90 göçmen, hem açıklarda hem de karada yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Nisan günü Foça ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, lastik botla yurt dışına geçme girişiminde olan göçmenleri tespit etti. Botlardaki toplam 80 göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Ekipler, aynı gün saat 11.30'da, Seferihisar ilçesi Maden Koyu mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Seferihisar/Koldestim) tarafından kara üzerinde göçmenleri tespit etti. Toplam 19 göçmen de burada yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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