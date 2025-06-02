İzmir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 44 Göçmen Yakalandı

İzmir'de Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 44 Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, hem denizde hem de karada göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki göçmenler, hem denizde hem de karada gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 31 Mayıs saat 12.30'da, Menderes ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından içerisinde göçmenlerin bulunduğu hareketli lastik bot tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 17.30 sıralarında da Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Kara üzerinde tespit edilen 5'i çocuk 17 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-22), Sahil Güvenlik Özel Harekat Timi (SÖH) ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Seferihisar/Koldestim) tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan Somali, Sudan, Eritre, Mısır, Filistin, Afganistan ve Suriye uyruklu göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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