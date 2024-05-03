İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığı belirtilen 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ilçesinde internet üzerinden bazı şahısların yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, 11 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Baskınlarda; cep telefonları, sim kartlar, laptoplar olmak üzere 34 dijital materyal ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor. - İZMİR