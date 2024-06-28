İzmir'de yapılan operasyonda 1.5 kg metamfetamin ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Menderes ilçesinde yaptığı operasyonda, 1.5 kg. metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda Menderes'te operasyon düzenledi. Operasyonda 1,5 kg. metamfetamin, 25 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olaylara karışan 1 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - İZMİR