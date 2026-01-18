Bayındır'daki yangında ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan ev yangınında ağır yaralanan 57 yaşındaki adam, tedavi gördüğü hastanede 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 4 Ocak günü saat 23.00 sıralarında Bayındır ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Güldürdak'a (57) ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların müdahalesiyle ev sahibi Güldürdak yanan evden çıkarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Güldürdak, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olan hasta İzmir'e sevk edildi. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Hastanede 13 gündür tedavi altında olan ve yaşam mücadelesi veren İbrahim Güldürdak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR