Haberler

Bayındır'da ev yangını hayvan damına sıçradı

Güncelleme:
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, ev sahipleri tarafından hızlıca kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluşurken, 5 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Karahalilli Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, saat 04.50 sıralarında Z.O. (63) isimli şahsın yaşadığı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu evde ve hayvan damında maddi hasar meydana geldi. Olayda 5 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
