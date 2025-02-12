Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi

Gözler 11 Nisan'a çevrildi! İmamoğlu'yla ilgili ses getirecek gelişme
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı

İzmir'de Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadının Kemikleri Bulundu

İzmir'de Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadının Kemikleri Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pandemi döneminden bu yana kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki emekli hemşire Gülşen Çoğulu'nun evinde, üvey oğlu tarafından yapılan ihbar sonrası kemikleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının yalnız yaşadığı evinde kemikleri bulundu. Pandemi döneminden bu yana herhangi bir irtibat kurmayan üvey oğlu R.Ç.'nin başvurusu sonucu öldüğü ortaya çıkan yaşlı kadının evinde herhangi bir suç durumunun da yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Konak ilçesi Barbaros Mahallesi 340 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın çatı katında oturan 80 yaşlarındaki emekli hemşire Gülşen Çoğulu, 23 yıl önce eşini kaybetmesinin ardından yalnız yaşamaya başladı. Çoğulu'nun eşinin ilk evliliğinden olan üvey oğlu R.Ç. ile pandemi döneminden bu yana görüşmediği öğrenildi. Birkaç yıl sonra üvey annesine ulaşamayan R.Ç., durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ekipler, R.Ç. ve bir çilingirle birlikte Çoğulu'nun evine gitti.

Kemiklerine rastlanıldı

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, içeride çöp yığınıyla karşılaştı. Daha sonra dairede yapılan inceleme sonucunda; yatak odasındaki yatakta, üzerinde bulunan kıyafetinin bir kısmı çürümüş vaziyette olan Çoğulu'nun kemiklerine rastlanıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, yaşlı kadının uzun süre önce hayatını kaybettiği, cesedinden sadece kemiklerinin kaldığı öğrenildi. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Çoğulu'nun kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ekiplerin evde yaptığı incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi.

"Huzur evine yatırıldığını sanıyorduk"

Mahalle sakinlerinden Serkan Önder, "Mahallemizde oturuyordu. Gülşen teyze yaklaşık 6 sene önce yakınları tarafından huzur evine yatırıldı sanıyorduk. Mahalleli en son yaklaşık 7 sene önce görmüş. Hastaydı. Apartmanda çöplerin içinde yaşıyormuş. Hem çatı katı olduğu hem de evde çöpler bulunduğu için kokunun bu sebeplerden dolayı geldiği tahmin ediliyordu. Evin pencereleri de açıkmış. Hiçbir yakını bu kadını merak etmedi mi?" diye konuştu.

"Evinde çöpler vardı, kokudan içeri giremiyorduk"

Gülşen Çoğulu'nun evine yaklaşık 8 sene önce tamirat için gittiğini anlatan komşu esnaflardan Tarık Keskin de "Teyzemiz yaşlı ve rahatsızdı. Lavabosu tıkanıyordu, ben de açmak için evine gidiyordum. Evinde çöpler vardı. Kokudan içeri giremiyorduk. Ben teyzeyi birkaç sefer tanıdıklara sordum. Göremiyordum ve dikkatimi çekti. Doğru düzgün dışarıya çıkmazdı. Olayı öğrendiğimde üzüldüm. Tanıdığımız, bildiğimiz bir teyzemizdi" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
img

Avrupa, Ukrayna'ya fatura çıkardı
img

Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü

Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü
Yok artık Talisca! Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın

Türkiye'ye döner dönmez gizlice girdiği mekana bakın
Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.