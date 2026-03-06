Haberler

Bayındır'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bayındır ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 352 adet sentetik uyuşturucu hap ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bir şüpheliyi takibe alan polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada satışa hazır halde 352 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca bir adet ruhsatsız tabanca ve bir adet kurusıkı tabanca bulundu. Operasyon kapsamında D.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. D.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
