İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu ve para ele geçirildi. 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ve Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 9 Ağustos günü ilçe genelinde çalışma yaptı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 120 gram bonzai, 62 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 765 lira ve 38 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'üne adli kontrol şartı uygulanırken, 2 kişi tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ailecek gittikleri piknik felaketle sonuçlandı

Ailecek gittikleri piknik felaketle sonuçlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'in annesinden şok sözler: Bana 20 bin TL değer biçti

Özcan Deniz'e annesinden ağızları açık bırakan suçlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.