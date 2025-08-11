İzmir'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ve Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 9 Ağustos günü ilçe genelinde çalışma yaptı. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 120 gram bonzai, 62 adet sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 765 lira ve 38 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 3'üne adli kontrol şartı uygulanırken, 2 kişi tutuklandı. - İZMİR