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İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 24 yaşındaki M.A., polis tarafından yakalandı. Yapılan operasyonda 13 bin 776 adet uyuşturucu hap, esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 24 yaşındaki şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu maddeleri bir dükkanda gizlediği öğrenilen şüpheliden 13 bin 776 adet uyuşturucu nitelikli hap, bir miktar esrar maddesi, 1 hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.A.'nın (24) ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyerek harekete geçti. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin yanı sıra hırsızlıktan da suç kaydı olduğu belirlenen M.A., kısa sürede yakalanırken, sattığı uyuşturucu maddelerin bir dükkanda muhafaza edildiği belirlendi. Adreste yapılan aramada, 13 bin 776 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap, bir miktar esrar maddesi, 1 hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ve 500 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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