İzmir'de uyuşturucu satan sevgililer yakalandı

İzmir'de uyuşturucu satan sevgililer yakalandı
Güncelleme:
İzmir Karabağlar'da durdurulan araçta satışa hazır uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan U.T. ve B.I. hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde durdurulan araçta satışa hazır uyuşturucu madde ile yakalanan sevgililer gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele çalışmaları kapsamında U.T. (35) ve kız arkadaşı B.I.'yı (32) takibe aldı. Yapılan takip sonucu harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada; 18 parça halinde paketlenerek sokak satışı için hazır hale getirilmiş toplam 92,20 gram kokain, 67 adet uyuşturucu hap, 4,90 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 25 adet tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 800 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.T. ve B.I. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

