İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kadın Tutuklandı

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kadın Tutuklandı
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Bergama ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen C.K. ve A.E. isimli iki kadın, yapılan polis operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen iki kadın, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. C.K. ve A.E. isimli iki kadının satış yaptığı yönündeki bilgileri değerlendiren ekipler, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan baskında şüpheliler C.K. ve A.E . uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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