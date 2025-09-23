Haberler

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: İki Kardeş Gözaltında

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki kardeş, düzenlenen operasyonda 6 bine yakın uyuşturucu hap, esrar ve ruhsatsız tabanca ile yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 bine yakın uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli iki kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

Karabağlar'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sattıkları, uyuşturucu maddeleri bir ikamette gizledikleri yönünde bilgiye ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, şüphelilerin ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 5 bin 985 adet uyuşturucu hap, 5,8 gr. esrar maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kardeş olan E.Y. (26) ve B.Y. (32) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti" ve "Ruhsatsız tabanca bulundurma" suçlarından adli makamlara sevkedildi. - İZMİR

