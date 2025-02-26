İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 92 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Karabağlar ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.B. adlı kişiden 4 kilo 92 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR