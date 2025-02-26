Erdoğan'dan Özel'in kuvvet komutanları hedef almasına sert tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum

Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına sert tepki
3. İmralı görüşmesi yarın! Heyet 7 kişi oldu, açıklama 28 Şubat'ta

3. İmralı ziyareti yarın! Heyete 4 yeni isim eklendi
Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler

Salonda o ismi göremeyen CHP'li vekiller bağır çağır masayı terk etti
Başsavcılıktan 'İmamoğlu' açıklaması: Belgenin geri alınması dahil tüm tedbirlerin alınması istendi

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, yapılan operasyonda 4 kilo 92 gram metamfetamin ile yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kilo 92 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Karabağlar ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.B. adlı kişiden 4 kilo 92 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.B., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
img

15 bin lira üstündeki finansal işlemlere yeni kural getirildi
img

Öcalan'ın çağrısına uyacaklar mı? Elebaşı Salih Müslim net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia

Diploma iddialarını ilk kez gündeme getiren gazeteciye ne oldu?
Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir

Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü

Vahşi balina, kadın eğitmeni kafasını kopararak öldürdü
Rusya ve ABD heyetleri, yarın İstanbul'da bir araya gelecek

Bakan Fidan duyurdu! Yarın tüm dünyanın gözü İstanbul'da olacak
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.