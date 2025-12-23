İzmir'de aranan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İzmir'de polis ekiplerince aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda, Konak'ta 16 yıl hapis cezası bulunan bir uyuşturucu taciri, Karabağlar'da ise 10 yıl hapis cezası olan bir cinsel istismar suçlusu kıskıvrak yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 22 Aralık günü Basmane bölgesinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında şüpheli bir şahsı durdurdu. G.A. (32) isimli şahsın yapılan sorgulamasında, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan hakkında 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan G.A., adli mercilerdeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabağlar Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler ise, Abdi İpekçi Mahallesi'nde aranan şahıslara yönelik yaptıkları alan çalışmasında A.Ö. (33) isimli şahsı durdurdu. 3717 Sokak'ta yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde, şahsın 'cinsel istismar' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İZMİR